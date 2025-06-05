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Абдель-Азиз: Евлоев готов одержать 10 побед подряд, чтоб получить титульник

Абдель-Азиз: Евлоев готов одержать 10 побед подряд, чтоб получить титульник
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Али-Абдель-Азиз, являющийся менеджером четвёртого номера рейтинга UFC в полулёгком весе непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева, заявил, что его подопечный готов вновь провести бой, чтобы следующим получить шанс подраться за титул чемпиона UFC в категории до 66 кг.

«Половина парней в ростере UFC говорит о том, что Мовсар должен драться за титул, но другая половина придерживается обратной позиции. Этот парень готов снова провести бой. Если нужно одержать 10 побед подряд [чтобы получить титульник], как Хабиб, Ислам или Камару [то он сделает это]», — сказал Абдель-Азиз в интервью изданию MMAJunkie.

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