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Царукян объяснил свою роль в тренировочном лагере Чимаева к его бою с дю Плесси на UFC 319

Царукян объяснил свою роль в тренировочном лагере Чимаева к его бою с дю Плесси на UFC 319
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян объяснил свою роль в тренировочном лагере топового и непобеждённого бойца UFC, который выступает в среднем весе, чеченца Хамзата Чимаева к его бою с чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

— Чимаев сказал, что ты присоединишься к его лагерю. В чем будет заключатся твоя помощь, ведь у вас разница в две весовые категории?
— Допустим, уже перед боем, чтобы не травмироваться, так как я более лёгкий, мы слегка поборемся, чтобы он просто пропотел. Просто быть в команде — всегда помогу, если чем-то могу быть полезен. Сейчас мне нужно вылетать в Америку, после я вернусь и подключусь к подготовке. И потом уже вылетим в Америку. Какой у меня опыт есть — я поделюсь. Он делится своим — так мы тренируемся, — передаёт слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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