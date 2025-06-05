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Топурия ответил, против кого он будет проводить первую защиту титула

Топурия ответил, против кого он будет проводить первую защиту титула
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия ответил, против кого он, скорее всего, будет проводить первую защиту титула, если станет обладателем пояса UFC в лёгком весе, одержав победу на UFC 317 в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Даже не представляю [против кого я проведу первую защиту титула]. Буду драться 29 июня. Сначала это должен был быть Ислам, теперь — Чарльз. Если Чарльз падёт, то им будет Арман… но итог для всех один — я одержу победу», — приводит слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальных сетях.

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.

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