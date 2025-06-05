Алексей Тищенко: от Ломаченко ожидали большего в профессиональных боях

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался о том, что бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Сложно сказать, рано или нет завершил карьеру Ломаченко. Это происходит по каким-то ощущениям. Я считаю, что у него получилась хорошая спортивная карьера. Наверное, люди от него ожидали большего в профессиональных поединках. Где-то судьи «поджимали» его в равных боях, а где-то не хватало опыта в начале карьеры. Всё равно он стал чемпионом мира, это хорошее достижение. В некоторой степени Ломаченко не реализовал себя до конца в профессиональной карьере. Если бы не определённые стечения обстоятельств, он мог бы стать абсолютным чемпионом», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.