Гамрот: хочу подраться с Пимблеттом, этим идиотом Европы

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот заявил о желании провести следующий бой или с англичанином Пэдди Пимблеттом, или с французом Бенуа Сен-Дени.

«С кем бы мне хотелось подраться в следующем поединке? Братан, дайте мне каждого. Хочу встретиться со всеми. И с Пимблеттом, этим идиотом из Европы. Ты ещё говорил про Сен-Дени, что он хочет меня вырубить, не так ли? Погнали, сделаем это в Париже, пять раундов. Ещё один лёгкий бой. Дайте мне его», — приводит слова Гамрота портал Sportskeeda.

Последний поединок Матеуш провёл на турнире UFC on ESPN 68, который прошёл 1 июня. Тогда Гамрот единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) победил Людовита Клейна.