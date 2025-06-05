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Уиттакер: никто не хочет смотреть реванш Волкановски — Родригес

Уиттакер: никто не хочет смотреть реванш Волкановски — Родригес
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер выступил против организации потенциального реванша между обладателем титула UFC в полулёгком весе соотечественником Александром Волкановски и мексиканцем Яиром Родригесом.

«Никто не хочет смотреть этот бой. Никто не сидел дома и не говорил: «Эй, знаешь, какой бой я хочу увидеть? Волк против Яира 2». Алекс проделал хорошую, честную работу в первом поединке. Это был односторонний бой. У Яира есть то, над чем ему следует поработать», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.

Ранее Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от реванша Двалишвили — О'Мэлли.

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