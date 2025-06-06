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Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли провели битву взглядов перед реваншем на UFC 316

Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли провели битву взглядов перед реваншем на UFC 316
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили и первый номер рейтинга UFC в категории до 61 кг американец Шон О'Мэлли провели битву взглядов в преддверии поединка, который станет главным событием вечера на турнире UFC 316. Он пройдёт 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, первый поединок бойцы провели 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 306. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей. Таким образом, Двалишвили стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе. А у О'Мэлли прервалась серия из трёх побед.

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