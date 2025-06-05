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Двалишвили: на UFC 316 вы увидите счастливого и опасного Мераба. Нокаутирую О'Мэлли

Двалишвили: на UFC 316 вы увидите счастливого и опасного Мераба. Нокаутирую О'Мэлли
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Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил о намерении нокаутировать американца Шона О'Мэлли в реванше, который станет главным событием турнира UFC 316. Он состоится 8 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«На выходных вы увидите счастливого и опасного Мераба. Я собираюсь прикончить Шона либо в стойке, либо в партере. Если О'Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую, чёрт возьми. Вот мой план.

Будет приятно и здорово снова его победить. После победы в бою с ним немного отдохну, а потом быстро вернусь. Хочу быть активным, чтобы дарить людям памятные моменты и великолепные бои», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.

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