Двалишвили: на UFC 316 вы увидите счастливого и опасного Мераба. Нокаутирую О'Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил о намерении нокаутировать американца Шона О'Мэлли в реванше, который станет главным событием турнира UFC 316. Он состоится 8 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«На выходных вы увидите счастливого и опасного Мераба. Я собираюсь прикончить Шона либо в стойке, либо в партере. Если О'Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую, чёрт возьми. Вот мой план.

Будет приятно и здорово снова его победить. После победы в бою с ним немного отдохну, а потом быстро вернусь. Хочу быть активным, чтобы дарить людям памятные моменты и великолепные бои», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.