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Туйнов: на улице люди просили, чтобы встретился с Никулиным и дал ему люлей

Туйнов: на улице люди просили, чтобы встретился с Никулиным и дал ему люлей
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Российский кикбоксёр, а также боец, выступающий на голых кулаках, Владислав Туйнов рассказал о своей истории противостояния с соотечественником Тимуром Никулиным. Бойцы проведут восьмираундовый бой по боксу 7 июня.

«Я не раз видел, что Тимур Никулин кидал мне вызовы. Мне это часто скидывали друзья и знакомые, люди, которые переживают за меня, болеют. Часто бывало такое, что на улице люди просили, чтобы я встретился с Никулиным и дал ему хороших люлей. Не раз это имя в моей жизни встречалось. Я с Тимуром познакомился на турнире Pravda, я тогда боксировал с Джулианом Лейном, это был мой дебют в профессиональном боксе. Мы пересеклись с Никулиным за кулисами, общались и разговаривали без какого-либо конфликта.

Мне он показался приветливым, хорошим парнем. Потом после одного из поединков он сказал на видео, что меня не почувствует. Это была первая затравка, после чего я сказал: «Пускай тогда Тимур не подходит и не жмёт мне руку так доброжелательно, если хочет выйти со мной ринг», — сказал Туйнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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