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Туйнов: хочу привезти BKFC в Россию и отстаивать пояс на русской земле

Туйнов: хочу привезти BKFC в Россию и отстаивать пояс на русской земле
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Российский кикбоксёр, а также боец, выступающий на голых кулаках, Владислав Туйнов заявил о намерении провести турнир североамериканской лиги боёв на голых кулаках BKFC в России.

«Буду стараться получить визу, чтобы выступить и снова заявить о себе и доказать, что я готов идти по лестнице в рейтинге за титулом. Если будет бой в Европе, Австралии или США, я буду готов, потому что у меня есть цель. Если я ставлю цель, то обязательно достигаю её. Я сделаю этот полёт в Америку, проведу там громкие бои. Если нужно будет провести три боя — сделаем, если пять — будем идти и заявлять о себе. Постараюсь забрать пояс, потому что для меня это интересно, я хочу привезти BKFC в Россию и отстаивать пояс на нашей русской земле», — сказал Туйнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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