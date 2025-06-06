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Туйнов заявил, что готов стать Макгрегором в мире кулачных боёв

Туйнов заявил, что готов стать Макгрегором в мире кулачных боёв
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Российский кикбоксёр, а также боец, выступающий на голых кулаках, Владислав Туйнов рассказал о своих амбициях в сфере боёв на голых кулаках.

«Готов ли стать Конором Макгрегором в мире кулачных боёв? Почему нет? Думаю, я тот, кто много лет посвятил этому всему, знаю индустрию изнутри и много времени за этим следил, анализировал. Ещё в юном возрасте я ездил в Европу, выступал на международных площадках. В 14-15 лет я начал профессиональный путь, и я хорошо знаю, что необходимо для того, чтобы быть продуктом в мире единоборств. У меня есть все возможности доказать, что я качественный продукт. Я всего добьюсь, и неважно, будет это кулáчка или профессиональный бокс», — сказал Туйнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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