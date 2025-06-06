Туйнов: кто-то осуждал Тайсона за бой с Полом, но я кайфанул

Российский кикбоксёр, а также боец, выступающий на голых кулаках, Владислав Туйнов рассказал о своих впечатлениях от боксёрского поединка между американцами Майком Тайсоном и Джейком Полом, который состоялся в ноябре 2024 года. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

«Кто-то осуждал Тайсона, но я кайфанул. Я был вдохновлён, потому что человек в своём возрасте вышел и продемонстрировал красоту. Учитывая, когда он завершил карьеру, то вряд ли много занимался. Скорее всего, были вредные привычки, другие какие-то вещи. Не думаю, что он просыпался каждое утро и шёл бегать, бил по мешку, работал по лапам. Можно сказать, что, когда он решил вернуться, начался его новый этап как профессионального спортсмена. И он начал заново тренироваться и осваивать это. Да, на рефлекторном уровне навыки были, но сколько времени прошло и насколько они могли притупиться. Поэтому Тайсон провёл невероятную работу, вернулся, продемонстрировал яркий бой», — сказал Туйнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.