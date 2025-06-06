Туйнов: понимаю ребят, которые жалуются, что в кулáчке маленькие гонорары

Российский кикбоксёр, а также боец, выступающий на голых кулаках, Владислав Туйнов поделился мыслями о разнице в выплатах в американском промоушене BKFC и российской лиге Top Dog, в которых проводятся бои на голых кулаках.

«Если сравнивать гонорары в BKFC и в Top Dog за первые бои, то там большая разница во всём, это несопоставимо. Поэтому понимаю ребят, которые жалуются, что в кулáчке маленькие гонорары. Наверное, в нашем рынке есть такая проблема. Потому что ты дерёшься на голых кулаках, не дай бог ломаешь руку и попадаешь на сложную и дорогостоящую операцию. Потом понимаешь, что твоя карьера профессионального спортсмена может закончиться. Или ребята выходят, у них в поединке разлетаются все лицевые кости, а они дерутся за 50-80 тысяч рублей или за 100-150 тысяч. И, само собой, ущерб, который получают спортсмены, не соответствует гонорарам», — сказал Туйнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.