Пресс-конференция UFC 316 начнётся в 00:00 мск в ночь на 6 июня

8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 316, в главном бою которого состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и первым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Шоном О'Мэлли. Для бойцов это будет реванш.

В преддверии ивента состоится пресс-конференция, на которой будут присутствовать участники главного карда UFC 316. Она начнётся в 00:00 мск в ночь на 6 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции, в которой отразит все важные события и заявления.