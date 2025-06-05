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О'Мэлли назвал лучший поединок и нокаут в истории UFC

О'Мэлли назвал лучший поединок и нокаут в истории UFC
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли назвал лучший поединок и нокаут в истории промоушена.

— Лучший нокаут в истории UFC?
— Нокаут Адесаньи в реванше с Перейрой.

— Лучший бой в истории UFC?
— Джон Джонс против Александра Густафссона, — сказал О'Мэлли в интервью порталу TNT Sports.

Следующий бой О'Мэлли проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили. Их встреча станет главным событием турнира UFC 316, который пройдёт 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Для бойцов это будет реванш.

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