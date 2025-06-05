Джон Джонс подтвердил, что однажды его нокаутировал чеченский боец

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс подтвердил, что в 2012-2013 году во время одной из спарринг-сессий в зале Jackson Wink его нокаутировал ударом ногой с разворота чеченский боец Адлан Амагов.

— Помнишь спарринг с Адланом Амаговым? Помнишь этого парня?

— Да-а… Адлан нокаутировал меня. Это правдивая история. Он сделал это во время спарринга ударом ногой с разворота. Бам! Я упал. Иногда такое случается, — сказал Джонс в видео, которое было опубликовано Исой Баркинхоевым на личной странице в социальных сетях.

Амагов выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2008 по 2016 год.