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Джон Джонс подтвердил, что однажды его нокаутировал чеченский боец

Джон Джонс подтвердил, что однажды его нокаутировал чеченский боец
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс подтвердил, что в 2012-2013 году во время одной из спарринг-сессий в зале Jackson Wink его нокаутировал ударом ногой с разворота чеченский боец Адлан Амагов.

— Помнишь спарринг с Адланом Амаговым? Помнишь этого парня?
— Да-а… Адлан нокаутировал меня. Это правдивая история. Он сделал это во время спарринга ударом ногой с разворота. Бам! Я упал. Иногда такое случается, — сказал Джонс в видео, которое было опубликовано Исой Баркинхоевым на личной странице в социальных сетях.

Амагов выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2008 по 2016 год.

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