Делла Маддалена сообщил, когда состоится его бой с Исламом Махачевым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сообщил, когда состоится его поединок с лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянином Исламом Махачевым.

«Я думаю, наш поединок пройдёт в США, возможно, в октябре или ноябре. UFC должны были провести номерной турнир в Мексике, но, думаю, всё изменилось. Теперь его перенесли в Лас-Вегас на начало октября», — приводит слова Делла Маддалены аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Ранее Шон О’Мэлли оценил шансы Ислама Махачева в полусредней категории UFC.