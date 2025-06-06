Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джулиана Пенья и Кайла Харрисон провели дуэль взглядов перед боем на UFC 316

Джулиана Пенья и Кайла Харрисон провели дуэль взглядов перед боем на UFC 316
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в женском легчайшем весе Джулиана Пенья и второй номер рейтинга UFC в категории до 61 кг Кайла Харрисон провели дуэль взглядов в преддверии боя, который станет соглавным событием вечера на турнире UFC 316. Он пройдёт 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Джулиане 35 лет. Последний поединок Венесуэльская лисица провела 5 октября 2024 года на турнире UFC 307, который состоялся в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Её соперницей была Ракель Пеннингтон, а на кону стоял титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Пеньи.

Кайла, в свою очередь, также последний раз выходила в октагон на турнире UFC 307. Тогда она встретилась с бразильянкой Кейтлин Виейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Кайлы единогласным решением судей.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 316: за трэш-ток отвечают девушки, О’Мэлли в образе скромника. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 316: за трэш-ток отвечают девушки, О’Мэлли в образе скромника. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android