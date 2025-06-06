Джулиана Пенья и Кайла Харрисон провели дуэль взглядов перед боем на UFC 316

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в женском легчайшем весе Джулиана Пенья и второй номер рейтинга UFC в категории до 61 кг Кайла Харрисон провели дуэль взглядов в преддверии боя, который станет соглавным событием вечера на турнире UFC 316. Он пройдёт 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Джулиане 35 лет. Последний поединок Венесуэльская лисица провела 5 октября 2024 года на турнире UFC 307, который состоялся в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Её соперницей была Ракель Пеннингтон, а на кону стоял титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Пеньи.

Кайла, в свою очередь, также последний раз выходила в октагон на турнире UFC 307. Тогда она встретилась с бразильянкой Кейтлин Виейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Кайлы единогласным решением судей.