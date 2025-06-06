Мераб Двалишвили — перед боем на UFC 316: я сломаю О'Мэлли, и после этого мы можем дружить

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии дал комментарий перед титульным боем с первым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Шоном О'Мэлли, который станет главным событием вечера смешанных единоборств UFC 316.

«Это новый бой, новый вызов. Шон сказал, что будет лучше на 70%. Знаю, что теперь он скромный, но он всё равно хочет меня нокаутировать. Я сломаю его, и после этого мы можем дружить, без проблем», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

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