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Мераб Двалишвили — перед боем на UFC 316: я сломаю О'Мэлли, и после этого мы можем дружить

Мераб Двалишвили — перед боем на UFC 316: я сломаю О'Мэлли, и после этого мы можем дружить
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии дал комментарий перед титульным боем с первым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Шоном О'Мэлли, который станет главным событием вечера смешанных единоборств UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Это новый бой, новый вызов. Шон сказал, что будет лучше на 70%. Знаю, что теперь он скромный, но он всё равно хочет меня нокаутировать. Я сломаю его, и после этого мы можем дружить, без проблем», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

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