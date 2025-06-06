«Что бы ни произошло, я не отдам Шону пояс». Двалишвили — о бое с О'Мэлли на UFC 316

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили высказался перед титульным поединком с первым номером рейтинга UFC в этой весовой категории Шоном О'Мэлли из США, который станет главным событием вечера смешанных единоборств UFC 316.

«Это бой, я готов ко всему, Шон — жёсткий боец, но что бы ни произошло, я защищу пояс и не отдам его», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 с главным боем Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

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