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«Что бы ни произошло, я не отдам Шону пояс». Двалишвили — о бое с О'Мэлли на UFC 316

«Что бы ни произошло, я не отдам Шону пояс». Двалишвили — о бое с О'Мэлли на UFC 316
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили высказался перед титульным поединком с первым номером рейтинга UFC в этой весовой категории Шоном О'Мэлли из США, который станет главным событием вечера смешанных единоборств UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Это бой, я готов ко всему, Шон — жёсткий боец, но что бы ни произошло, я защищу пояс и не отдам его», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 с главным боем Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Видео: Двалишвили подрался с человеком в костюме гориллы

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