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О'Мэлли: Мераб выиграл первый бой, никаких оправданий. Но я непобеждённый в реваншах

О'Мэлли: Мераб выиграл первый бой, никаких оправданий. Но я непобеждённый в реваншах
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался перед титульным реваншем с действующим чемпионом UFC в этой весовой категории Мерабом Двалишвили из Грузии, который станет главным боем турнира по смешанным единоборствам UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Да, это другой бой, но я непобеждённый в реваншах, и мы намерены это сохранить. Мераб — мастер в том, что он делает, он выиграл первый бой, никаких оправданий», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

В сентябре 2024 года Двалишвили завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив единогласным решением судей Шона О'Мэлли. Это поражение стало вторым в карьере американца, первое он потерпел техническим нокаутом от эквадорского бойца Марлона Веры, с которым позднее провёл победный реванш, выиграв единогласным решением.

Видео: Мераб Двалишвили избил бревно, представляя Шона О'Мэлли

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