Экс-боец UFC Грег Харди арестован по подозрению в нападении на члена семьи

36-летний бывший боец UFC в тяжёлой весовой категории и экс-игрок в американский футбол Грег Харди заключён под стражу по подозрению в нападении на члена семьи в Ричардсоне (США, штат Техас), сообщает MMA Fighting.

По данным источника, Харди был арестован днём 4 июня после предполагаемого физического конфликта со своей девушкой, после которого он забрал её машину и уехал на ней. Сообщается, что инцидент произошёл после того, как девушка обвинила экс-спортсмена в измене, обнаружив переписку с другой женщиной в его телефоне.

В 13 профессиональных боях Харди одержал семь побед и потерпел пять поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся. После трёх поражений подряд в 2020, 2021 и 2022 годах спортсмен завершил карьеру бойца. Ранее в американском футболе он выступал на позиции защитника за клубы НФЛ «Каролина Пэнтерс» и «Даллас Ковбойз».

Видео: Бывший футболист Харди снова побеждает в UFC нокаутом