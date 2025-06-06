Харрисон высказалась о предстоящем титульном бое с Пеньей на UFC 316

Второй номер рейтинга UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон из США высказалась перед титульным боем с действующей чемпионкой в этой весовой категории американкой Джулианной Пеньей, который заявлен соглавным событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 316.

«Для меня будет честью и привилегией стать лицом женских ММА. Не принимаю это за должное и понимаю ответственность. Я выйду и выложусь, чтобы услышать: «And New», — сказала Харрисон на пресс-конференции.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

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