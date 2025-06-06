Харрисон — о трэш-токе Пеньи: у меня прочная кожа, нужно что-то большее, чем чихуахуа

Второй номер рейтинга UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон из США высказалась о трэш-токе со стороны своей соперницы перед титульным боем с действующей чемпионкой в этой весовой категории американкой Джулианной Пеньей, который заявлен соглавным событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 316.

«Ко мне под кожу Пенья трэш-током не забралась. У меня она прочная, и нужно что-то большее, чем чихуахуа, чтобы туда залезть. Время болтовни почти закончилось», — сказала Харрисон на пресс-конференции.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 с главным боем Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли и соглавным поединком Джулианна Пенья — Кайла Харрисон пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

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