Пенья объяснила свои слова в адрес Харрисон перед титульным боем на UFC 316

Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья из США прокомментировала свои слова в адрес соперницы по предстоящему титульному бою — второй в рейтинге UFC этой весовой категории американки Кайлы Харрисон. Поединок между Пеньей и Харрисон станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 316.

«Я могу отвечать только за себя. Я только отвечала на её слова и не позволяла этой девочке говорить всё, что вздумается», — сказала Пенья на пресс-конференции.

Ранее Пенья заявила, что Харрисон принимала стероиды и должна согнать 23 кг, чтобы уложиться в лимит весовой категории — не более 61,2 кг.

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