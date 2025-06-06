Сергей Ковалёв обратился к Василию Ломаченко, объявившему о завершении карьеры

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв отреагировал на решение прославленного украинского боксёра Василия Ломаченко завершить карьеру. Об этом шаге Ломаченко объявил 5 июня.

«Счастливой и здоровой жизни вне ринга», — написал Ковалёв в комментариях под постом Ломаченко.

В общей сложности за время карьеры Ломаченко принял участие в 21 поединке, где одержал 18 побед, 12 из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения. В последнем бою, которой проходил в мае 2024 года, Василий встречался с австралийцем Джорджем Камбососом и победил его нокаутом в 11-м раунде.

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