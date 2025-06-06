Холланд: хочу биться с худшим полусредневесом, поэтому смотрю в сторону Колби Ковингтона

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд признался, что после предстоящего поединка с бразильцем Висенте Луке хотел бы сразиться с соотечественником Колби Ковингтоном.

«Не думаю, что мне дадут бой с Белалом в случае победы над Луке. Я просто закинул это в социальные сети. А так я хочу биться с худшим полусредневесом, поэтому смотрю в сторону Колби Ковингтона», — сказал Холланд на пресс-конференции.

Напомним, поединок между Холландом и Луке состоится на турнире UFC 316. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.

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