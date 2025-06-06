Харрисон: после того как надеру Пенье задницу, пойду за Амандой Нуньес

Второй номер рейтинга UFC в женском легчайшем весе американка Кайла Харрисон высказалась о предстоящем поединке с действующей чемпионкой в этой весовой категории соотечественницей Джулианной Пеньей. Бой состоится на турнире UFC 316 и будет соглавным событием спортивного мероприятия.

«Спасибо Джулианне, что стану лучшей версией себя благодаря ей. После того как надеру Пенье задницу, пойду за Амандой Нуньес», — сказала Харрисон на пресс-конференции.

Турнир UFC 316 состоится в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В главном поединке спортивного шоу сразятся Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли.

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