Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Комментатор UFC назвал условие, при котором бой Джонса и Аспиналла будет более масштабным

Комментатор UFC назвал условие, при котором бой Джонса и Аспиналла будет более масштабным
Комментарии

Комментатор UFC Джон Аник поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом и обладателем временного пояса в том же дивизионе Томом Аспиналлом.

«Думаю, бой Джонса и Аспиналла будет только масштабнее, если оба будут с поясами. У меня нет инсайдов, но мне кажется, Джонсу плевать, лишат его пояса или нет», — сказал Аник на пресс-конференции.

В общей сложности на счету Джонса в смешанных единоборствах 28 побед, 11 из которых были одержаны нокаутом, и одно поражение. На счету Аспиналла 15 побед (12 нокаутом) при трёх поражениях.

Материалы по теме
Джонс точно на пенсии — по версии Аспиналла. Что будет, если это правда
Джонс точно на пенсии — по версии Аспиналла. Что будет, если это правда

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android