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Чемпионка UFC Джулианна Пенья — Кайле Харрисон перед боем: как победишь, ляжешь на меня?

Чемпионка UFC Джулианна Пенья — Кайле Харрисон перед боем: как победишь, ляжешь на меня?
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Чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Джулианна Пенья ответила своей соотечественнице Кайле Харрисон, заявившей ранее о намерении «надрать ей задницу». Спортсменки сразятся на турнире UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

«Как ты меня побьёшь? Ляжешь на меня и будешь лежать 25 минут? Потому что это твой единственный путь к победе. Это единственный шанс», — сказала Пенья на пресс-конференции.

Напомним, турнир UFC 316 состоится в ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В главном поединке спортивного шоу сразятся грузин Мераб Двалишвили и представитель США Шон О'Мэлли.

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