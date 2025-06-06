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Девин Хейни с сарказмом отреагировал на решение Ломаченко завершить карьеру

Девин Хейни с сарказмом отреагировал на решение Ломаченко завершить карьеру
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хейни отреагировал на решение своего бывшего соперника прославленного украинского боксёра Василия Ломаченко завершить карьеру. Об этом шаге Ломаченко объявил 5 июня.

«Сегодня его день, а 20 мая 2023 года – нет», – написал Хейни на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Хейни и Ломаченко состоялся 20 мая 2023 года в Лас-Вегасе (США). Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Позже судейское решение раскритиковали многие боксёры и эксперты, посчитав, что победу заслуживал Василий.

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