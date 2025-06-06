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О'Мэлли: нокаутирую Двалишвили и после этого всем станет плевать на него

О'Мэлли: нокаутирую Двалишвили и после этого всем станет плевать на него
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли выразил уверенность, что сумеет нокаутировать чемпиона организации в том же дивизионе Мераба Двалишвили (Грузия). Спортсмены сразятся на турнире UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня мск.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Искренне верю, что нокаутирую Мераба и после этого всем станет плевать на него. Вот и всё», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Напомним, для О'Мэлли и Двалишвили предстоящий поединок будет реваншем. Их первый бой состоялся в сентябре 2024 года. Мераб тогда одолел соперника, за счёт чего завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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