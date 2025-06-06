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Россиянин Фрейманов проведёт бой с непобеждённым бразильцем Дантасом на ONE Fight Night 33

Россиянин Фрейманов проведёт бой с непобеждённым бразильцем Дантасом на ONE Fight Night 33
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Российский боец смешанных единоборств Илья Фрейманов, выступающий в полулёгкой весовой категории, проведёт поединок с представителем Бразилии Педро Дантасом. Спортсмены сразятся 12 июля на турнире ONE Fight Night 33 Бангкоке (Таиланд). Спортивное мероприятие состоится ранним утром и начнётся в 4:00 мск.

Фрейманов в последнем поединке, который проходил в октябре 2023 года, встречался с Таном Ли и уступил в первом раунде после болевого приёма в исполнении соперника. В общей сложности его счету 12 побед и три поражения.

Дантас в последнем бою сражался с Густаво Энрике. Поединок состоялся в феврале этого года и завершился в пользу Педро. Победу он одержал техническим нокаутом. В его активе шесть побед и ни одного поражения.

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