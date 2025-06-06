О'Мэлли высказался о Макгрегоре перед боем с Двалишвили на UFC 316

Американский боец смешанных единоборств (ММА) первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре. Ранее между спортсменами была конфронтация, но перед вторым поединком О’Мэлли и Мераба Двалишвили Макгрегор заявил, что подготовка американца напоминает ему, как он сам готовился к реваншу с Нейтом Диазом.

«Навсегда останусь большим фанатом Конора. Благодарен за то, что могу наблюдать за его взлётом в своё время. И да, я смотрел реванш Конора и Нейта Диаза. Бои Конора всегда вдохновляли меня. Я наблюдал за боями Конора больше, чем, вероятно, за любыми другими, кроме своих», — приводит слова Шона MMAJunkie

Реванш между О’Мэлли и Двалишвили состоится на UFC 316 в ночь на 8 июня мск.

Макгрегор анонсировал выход песни поп-группы Sweet Love: