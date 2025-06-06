Шон О'Мэлли перевесил Мераба Двалишвили перед реваншем на UFC 316

В ночь на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир UFC 316, в главном событии которого сразятся американский боец смешанных единоборств (ММА) первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли и чемпион промоушена в том же дивизионе Мераб Двалишвили (Грузия). В преддверии спортивного мероприятия проходит официальная церемония взвешивания, участие в которой принимают бойцы.

Вес О'Мэлли составил 61,23 кг. Двалишвили оказался немного легче, показав на весах 60,78 кг.

Поединок О'Мэлли и Двалишвили станет реваншем. В первом бою, который проходил в сентябре 2024 года, Мераб одержал победу, за счёт чего завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«Машина» — не просто прозвище. Главные победы Мераба Двалишвили: