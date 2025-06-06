Джулианна Пенья и Кайла Харрисон показали одинаковый вес перед боем на UFC 316

В ночь на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) пройдёт номерной турнир UFC 316, в соглавном поединке которого сразятся двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон и обладательница титула организации в женском легчайшем весе Джулианна Пенья. В преддверии спортивного мероприятия проходит официальная церемония взвешивания, участие в которой принимают бойцы.

И Кайла, и Джулианна показали одинаковый вес — 61,23 кг.

В общей сложности на счету Пеньи 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 12 побед и потерпела пять поражений. На счету Харрисон 18 побед и одно поражение.

Макгрегор применил навыки ММА на футбольном поле: