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Джулианна Пенья и Кайла Харрисон показали одинаковый вес перед боем на UFC 316

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон показали одинаковый вес перед боем на UFC 316
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В ночь на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) пройдёт номерной турнир UFC 316, в соглавном поединке которого сразятся двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон и обладательница титула организации в женском легчайшем весе Джулианна Пенья. В преддверии спортивного мероприятия проходит официальная церемония взвешивания, участие в которой принимают бойцы.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

И Кайла, и Джулианна показали одинаковый вес — 61,23 кг.

В общей сложности на счету Пеньи 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 12 побед и потерпела пять поражений. На счету Харрисон 18 побед и одно поражение.

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