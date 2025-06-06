Азамат Мурзаканов и Брендсон Рибейро показали равный вес перед поединком на UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) пройдёт номерной турнир UFC 316, участие в котором примет непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов, противостоять ему будет представитель Бразилии Брендсон Рибейро. В преддверии спортивного мероприятия проходит официальная церемония взвешивания, участие в которой принимают бойцы.
Мурзаканов и Рибейро показали равный вес — 92,98 кг.
В общей сложности Азамат к настоящему моменту принял участие в 14 поединках в смешанных единоборствах, в каждом из которых одерживал победы. В активе Рибейро 17 побед при семи поражениях.
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