«Ты проиграла больше боёв, чем я — раундов». Харрисон ответила чемпионке UFC Пенье

34-летняя американская спортсмена Кайла Харрисон ответила чемпионке Ultimate Fighting Championship (UFC) в женском легчайшем весе американке Джулианне Пенье перед очной встречей на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Поединок Харрисон и Пеньи станет соглавным.

«Тебя останавливали три раза, у тебя рекорд 11-5. Ты проиграла боёв больше, чем я проиграла раундов в ММА», — сказала Харрисон на пресс-конференции.

Кайла — дзюдоистка, двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), чемпионка мира 2010 года, победительница Панамериканских игр и Панамериканского чемпионата. Первая и единственная представительница США (как среди женщин, так и среди мужчин), выигравшая олимпийское золото в дзюдо.

Занимает второе место в рейтинге UFC в своём дивизионе и седьмое — независимо от веса.