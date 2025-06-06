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«Ты проиграла больше боёв, чем я — раундов». Харрисон ответила чемпионке UFC Пенье

«Ты проиграла больше боёв, чем я — раундов». Харрисон ответила чемпионке UFC Пенье
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34-летняя американская спортсмена Кайла Харрисон ответила чемпионке Ultimate Fighting Championship (UFC) в женском легчайшем весе американке Джулианне Пенье перед очной встречей на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Поединок Харрисон и Пеньи станет соглавным.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

«Тебя останавливали три раза, у тебя рекорд 11-5. Ты проиграла боёв больше, чем я проиграла раундов в ММА», — сказала Харрисон на пресс-конференции.

Кайла — дзюдоистка, двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), чемпионка мира 2010 года, победительница Панамериканских игр и Панамериканского чемпионата. Первая и единственная представительница США (как среди женщин, так и среди мужчин), выигравшая олимпийское золото в дзюдо.

Занимает второе место в рейтинге UFC в своём дивизионе и седьмое — независимо от веса.

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