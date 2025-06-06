«Сделаю тебя ещё скромнее». Двалишвили обратился к О'Мэлли

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии обратился к своему будущему сопернику, первому номеру рейтинга UFC в категории до 61 кг американцу Шону О'Мэлли.

«Я сделаю тебя ещё скромнее. Он всё это время прикидывался скромным парнем, но ничего, я покажу, что к чему», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Поединок О'Мэлли и Двалишвили станет реваншем. В первом бою, который проходил в сентябре 2024 года, Мераб одержал победу, за счёт чего завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Ранее бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой вес О'Мэлли составил 61,23 кг. Двалишвили оказался немного легче, показав на весах 60,78 кг.