Результаты взвешивания участников турнира UFC 316. О'Мэлли тяжелее Двалишвили

Бойцы промоушена UFC прошли процедуру взвешивания перед предстоящим турниром UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня в Лас-Вегасе, США. В главном бою вечера столкнутся Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли.
Результаты взвешивания (кг.). Основной кард:
Мераб Двалишвили (60,78) — Шон О’Мэлли (61,21);
Джулианна Пенья (61,23) — Кайла Харрисон (61,23);
Келвин Гастелум (83,9) — Джо Пайфер (83,9);
Марио Баутиста (61,3) — Патрик Микс (61,3);
Висенте Луке (77,1) — Кевин Холланд (77,1).
Предварительный кард:
Бруно Силва (57,7) — Джошуа Ван (56,8);
Азамат Мурзаканов (93) — Брендсон Рибейро (93);
Сергей Спивак (113,9) — Вальдо Кортес-Акоста (120,2);
Чу Сан Ю (65,9) — Джека Сарагих (65,8);
Калинн Уильямс (77,1) — Андреас Густафссон (77,1);
Куиллан Салкиллд (70,8) — Янал Ашмоз (70,3);
Маркель Медерос (70,3) — Марк Чоински (70,3).