Результаты взвешивания участников турнира UFC 316. О'Мэлли тяжелее Двалишвили

Бойцы промоушена UFC прошли процедуру взвешивания перед предстоящим турниром UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня в Лас-Вегасе, США. В главном бою вечера столкнутся Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли.

Результаты взвешивания (кг.). Основной кард:

Мераб Двалишвили (60,78) — Шон О’Мэлли (61,21);

Джулианна Пенья (61,23) — Кайла Харрисон (61,23);

Келвин Гастелум (83,9) — Джо Пайфер (83,9);

Марио Баутиста (61,3) — Патрик Микс (61,3);

Висенте Луке (77,1) — Кевин Холланд (77,1).

Предварительный кард:

Бруно Силва (57,7) — Джошуа Ван (56,8);

Азамат Мурзаканов (93) — Брендсон Рибейро (93);

Сергей Спивак (113,9) — Вальдо Кортес-Акоста (120,2);

Чу Сан Ю (65,9) — Джека Сарагих (65,8);

Калинн Уильямс (77,1) — Андреас Густафссон (77,1);

Куиллан Салкиллд (70,8) — Янал Ашмоз (70,3);

Маркель Медерос (70,3) — Марк Чоински (70,3).