Кирилл Грищенок узнал имя следующего соперника в лиге ONE

Белорусский боец смешанных единоборств Кирилл Грищенко узнал имя своего следующего соперника. Им станет американский боец Бен Тайнан.

Их поединок состоится 2 августа в Бангкоке (Таиланд) в рамках турнира ONE Fight Night 34.

Грищенко последний поединок проводил на турнире ONE 171, победив Мауро Черилли техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету белорусского бойца девять поединков, в которых он одержал семь побед и дважды потерпел поражение.

Что касается Тайнана, то он последний раз выходил в клетку в апреле 2024 года на турнире ONE on Prime Video 21, победив Дюка Дидье техническим нокаутом в первом раунде. Тайнан отбывал дисквалификацию из-за применения допинга.