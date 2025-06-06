Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кирилл Грищенок узнал имя следующего соперника в лиге ONE

Кирилл Грищенок узнал имя следующего соперника в лиге ONE
Комментарии

Белорусский боец смешанных единоборств Кирилл Грищенко узнал имя своего следующего соперника. Им станет американский боец Бен Тайнан.

Их поединок состоится 2 августа в Бангкоке (Таиланд) в рамках турнира ONE Fight Night 34.

Грищенко последний поединок проводил на турнире ONE 171, победив Мауро Черилли техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету белорусского бойца девять поединков, в которых он одержал семь побед и дважды потерпел поражение.

Что касается Тайнана, то он последний раз выходил в клетку в апреле 2024 года на турнире ONE on Prime Video 21, победив Дюка Дидье техническим нокаутом в первом раунде. Тайнан отбывал дисквалификацию из-за применения допинга.

Материалы по теме
Лига ONE дисквалифицировала Банму Диодзи за употребление допинга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android