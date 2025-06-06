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Иман Хелиф не примет участия в ближайшем турнире после введения гендерного тестирования

Иман Хелиф не примет участия в ближайшем турнире после введения гендерного тестирования
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Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф не примет участия в ближайшем турнире, организованном World Boxing, который пройдёт через неделю в Эйндховене, Нидерланды, сообщили организаторы мероприятия.

Дирк Рендер, представитель Eindhoven Box Cup, подтвердил агентству AFP, что 26-летняя спортсменка не будет участвовать в турнире. «Решение о её исключении остаётся за World Boxing», — приводит слова Рендера издание Inside The Games.

В конце июня World Boxing ввело обязательное гендерное тестирование для допуска к соревнованиям под эгидой компании.

Напомним, Международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс, заявила, что Хелиф будет подвергнута тестированию на пол после того, как возникли опасения относительно возможного участия спортсменки в женской категории турнира Eindhoven Box Cup, который пройдёт с 5 по 10 июня 2025 года.

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