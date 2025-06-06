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Джон Джонс: такого парня, как я, нельзя просто лишить титула, отдам его добровольно

Джон Джонс: такого парня, как я, нельзя просто лишить титула, отдам его добровольно
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс заявил, что готов добровольно отказаться от чемпионского пояса.

«Мы давно говорили с UFC о моих дальнейших планах. После поединка в Нью-Йорке мы почти не тренировались. Думаю, UFC было выгоднее продолжать представлять меня как чемпиона организации, а не Тома. Я играл роль человека компании, при этом ничего не делая и оставаясь на своём месте… Это оказалось очень прибыльно.

Я заработал больше денег на том, что Том Аспиналл стал временным чемпионом, чем он сам. Обидно, что наша весовая категория стагнирует, но я не виноват. Я не управляю ситуацией. Помните – такого парня, как я, нельзя просто лишить титула. Я отдам его добровольно», – написал Джон Джонс в соцсетях.

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