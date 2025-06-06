Абдель-Азиз считает, что Микс может получить титульный бой в UFC, одержав одну победу

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что бывший чемпион Bellator Патрик Микс может получить титульный бой в UFC.

«Баутиста — сложный соперник. Он не даёт противнику ничего сделать, так что Патрику придётся поработать. Думаю, что ключом к победе будет прессинг с самого начала боя. Последние поединки Микса были пятираундовыми, а в этот раз нас будет ждать три раунда, так что, думаю, Патрик нажмёт на газ и сделает всё, чтобы заставить Батисту ошибаться, чтобы воспользоваться этим и, возможно, задушить его.

Это безумный спорт. У Микса есть титул с 21 поединком и 20 победами, так что думаю, что он может получить титульный бой, одержав одну победу в UFC», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.