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Абдель-Азиз: у Евлоева менталитет, как у Хабиба Нурмагомедова, Махачева и Усмана

Абдель-Азиз: у Евлоева менталитет, как у Хабиба Нурмагомедова, Махачева и Усмана
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером четвёртого номера рейтинга UFC в полулёгком весе непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева, высказался о менталитете своего подопечного на фоне отсутствия титульного поединка.

«Если он выйдет на ринг в следующем бою и победит – официально у него ещё нет боя – он заслуживает того, чтобы драться за титул. Но, в конце концов, мы будем следовать системе. Он сказал следующее: «Если я лучший в мире и если я проиграю до того, как доберусь до титула, я не лучший в мире». Это то же самое, что Хабиб, Ислам и Камару говорили мне. У этих парней такой же менталитет, они прошли долгий путь», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

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