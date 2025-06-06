Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кейшон Дэвис потерял титул по версии WBO в лёгком весе ещё до боя

Кейшон Дэвис потерял титул по версии WBO в лёгком весе ещё до боя
Комментарии

Американский боксёр Кейшон Дэвис потерял титул по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) без боя. Спортсмен не уложился в лимит веса перед своей первой защитой, которую он должен был проводить с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

Дэвис на весах показал 63,2 кг и потерял титул.Таким образом, вакантное звание будет на кону только для Де Лос Сантоса. Доминиканец на весах показал результат 61,1 кг и уложился в лимит веса.

Бой между Дэвисом и Де лос Сантосом состоится в ночь на 8 июня в Норфолке (США) и станет главным поединком боксёрского вечера.

Напомним, Дэвис завоевал титул чемпиона в поединке с Денисом Беринчиком.

Материалы по теме
Уничтожил непобеждённого украинца за четыре раунда. Кейшон Дэвис — новая суперзвезда
Уничтожил непобеждённого украинца за четыре раунда. Кейшон Дэвис — новая суперзвезда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android