Кейшон Дэвис потерял титул по версии WBO в лёгком весе ещё до боя

Американский боксёр Кейшон Дэвис потерял титул по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) без боя. Спортсмен не уложился в лимит веса перед своей первой защитой, которую он должен был проводить с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

Дэвис на весах показал 63,2 кг и потерял титул.Таким образом, вакантное звание будет на кону только для Де Лос Сантоса. Доминиканец на весах показал результат 61,1 кг и уложился в лимит веса.

Бой между Дэвисом и Де лос Сантосом состоится в ночь на 8 июня в Норфолке (США) и станет главным поединком боксёрского вечера.

Напомним, Дэвис завоевал титул чемпиона в поединке с Денисом Беринчиком.