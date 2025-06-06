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Шон О'Мэлли раскритиковал бойцов, жалующихся на зарплату

Шон О'Мэлли раскритиковал бойцов, жалующихся на зарплату
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Американский боец смешанных единоборств (ММА), первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли раскритиковал атлетов, жалующихся на свои зарплаты.

«Люди жалуются: «Мне платят всего $ 20 тыс. ($ 10 тыс. за шоу и $ 10 тыс. за победу. — Прим. «Чемпионата»), но на самом деле кто будет смотреть, как ты дерёшься? Твоя мама, твой папа, твоя сестра, пара приятелей — никто на самом деле не собирается платить за то, чтобы смотреть тебя по телевизору. Ты должен создать себе имя, чтобы приносить пользу UFC или другому месту, в каком бы промоушене ты ни работал.

Это сложно, потому что это очень опасная вещь — делать и зарабатывать деньги. Всё зависит от того, как вы на это смотрите, если зарабатываете $ 50 тыс., что не так уж и много, а вы занимаетесь тем, что любите и что выбрали для себя. Если ты не хочешь зарабатывать по $ 50 тыс. за бой, то иди работать в Target.

Никто не заставляет тебя драться. Ты не обязан драться. Мне повезло, что Снуп Догг взорвался, когда я вырубил [Альфреда] Хашакяна. У меня был отличный нокаут, так что я немного отдохнул. Это помогло мне довольно быстро прогрессировать. Но также были моменты, когда я думал: «Чувствую, что должен зарабатывать больше, но я не собираюсь поднимать из-за этого проблему, ведь это никому не поможет», — приводит слова О'Мэлли издание MMAJunkie.

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