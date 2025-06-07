Делла Маддалена оценил свои шансы в поединке с Махачевым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена оценил свои шансы в поединке с экс-чемпионом лиги в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам никогда не дрался в полусреднем весе. Может, только когда был сильно моложе. Но вся его карьера здесь, в UFC, была в лёгком весе. Он скоро нарастит мышцы, чтобы лучше удерживать противника в борьбе. Но будет уставать из-за этого», — цитирует Маддалену Grin Reapers.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.