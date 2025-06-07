UFC 316: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится бойцовский турнир UFC 316.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В главном бою вечера сразятся первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (США) и чемпион промоушена в том же дивизионе Мераб Двалишвили (Грузия).

В соглавном бою чемпионка в женском легчайшем весе Джулианна Пенья, представляющая США, встретится с американкой Кайлой Харрисон.