UFC 316: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь на 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится бойцовский турнир UFC 316.
Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В главном бою вечера сразятся первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (США) и чемпион промоушена в том же дивизионе Мераб Двалишвили (Грузия).
UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли
В соглавном бою чемпионка в женском легчайшем весе Джулианна Пенья, представляющая США, встретится с американкой Кайлой Харрисон.
UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон
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