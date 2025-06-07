Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится бойцовский турнир UFC 316. В главном бою вечера сразятся первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (США) и чемпион промоушена в том же дивизионе Мераб Двалишвили (Грузия).

Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск. Прямую трансляцию поединка в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего ивента.

Напомним, в последнем бою Двалишвили единогласным решением одолел Умара Нурмагомедова, а Шон О'Мэлли проиграл как раз Мерабу, их первый бой состоялся в сентябре прошлого года.

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